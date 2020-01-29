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    Шоу-биз

    Известная советская певица раскритиковала канал «Россия-1» за скрытую съемку

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    <p>Когда к Ирине пришли журналисты, она лежала дома с высокой температурой</p> <div></div> - Известная советская певица раскритиковала канал «Россия-1» за скрытую съемку

    Когда к Ирине пришли журналисты, она лежала дома с высокой температурой

    Знакомые Ирины Отиевой рассказали о том, что она тихо спивается и ведет затворническую жизнь

    Советская «королева» джаза Ирина Отиева жестко раскритиковала российского телеведущего Андрея Малахова за его шоу. По ее словам, работники программы «Прямой эфир» на пропагандистском телеканале «Россия-1» устроили провокацию, сняв ее на скрытую камеру. Кроме того, со слов Ирины, журналисты обманули также ее мать, взяв интервью в подъезде.

    «Какая подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства», – отметила певица.

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    Известная советская певица раскритиковала канал «Россия-1» за скрытую съемку
    Известная советская певица раскритиковала канал «Россия-1» за скрытую съемку
    Известная советская певица раскритиковала канал «Россия-1» за скрытую съемку
    Известная советская певица раскритиковала канал «Россия-1» за скрытую съемку

    К слову, накануне в новом выпуске Прямого эфира Андрей Малахов утверждал, что певица давно не выходит на связь и не выступает. Кроме того, знакомые Ирины Отиевой рассказали о том, что она тихо спивается и ведет затворническую жизнь.

    Артистка со своей стороны объяснила, что когда к ней пришли журналисты, то она лежала дома с высокой температурой:

    «Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру, – сообщила Ирина Отиева.

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    знаменитости певица шоу-бизнес провокация
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