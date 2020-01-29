«Кричала от боли»: любовные игры Питта и Джоли на пляже шокировали Энистон



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Энистон и Питт сообщили о разрыве в январе 2005 года

Звезда сериала «Утреннее шоу» Дженнифер Энистон сообщила, что была глубоко потрясена, увидев фотографии Брэда Питта в отпуске с Анджелиной Джоли через несколько недель после их расставания. Дженнифер еще надеялась на воссоединение. Она верила словам Питта, который говорил, что не бросит ее ради другой женщины.

Друзья Дженнифер рассказали, что тогда она рыдала, говоря о своем неудавшемся браке. Энистон призналась, что часто выходила из своего пляжного дома в Малибу, чтобы кричать от ярости. «Я просто могла подойти к кромке воды и закричать. Но не слишком громко, чтобы люди не подумали, что я сумасшедшая. Мне казалось, что это своеобразный катарсис для меня», — рассказала звезда культового сериала «Друзья».

Дженнифер заявила, что до последнего момента была слепа. Она верила всему, что говорил ей Питт. Тот уверял, что между ним и Джоли ничего нет. Именно поэтому она испытала шок, когда увидела фотографии, на которых Брэд и Анджелина резвились на пляже. «Мир был потрясен, и я была потрясена. Это грустно, когда что-то подходит к концу. Есть много стадий горя. Это раскрывает тебя, раскрывает тебе чувства. Когда вы пытаетесь избежать боли, она создает еще большую боль», — высказалась Энистон.