Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)



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По словам Никки, раскрыть свой секрет ей пришлось из-за шантажа Фото: instagram.com/nikkietutorials/

Неизвестные писали блогеру с угрозами рассказать правду о прошлом блогера

25-летняя бьюти-блогер NikkieTutorials, одна из самых популярных на Ютубе, сделала каминг-аут: девушка призналась, что является трансгендером. Никки де Ягер рассказала, что родилась мальчиком, но еще в 7-8 лет начала носить женскую одежду и ощущала, что находится в чужом тебе, а в подростковом возрасте твердо решила, что должна стать полноценной девушкой.

Никки отметила, что раскрыть свой секрет ей пришлось из-за шантажа: неизвестные писали ей в соцсетях, грозя рассказать правду о прошлом блогера, чей канал насчитывает более 12,5 миллионов подписчиков.

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