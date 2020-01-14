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    Шоу-биз

    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)

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    <p>По словам Никки, раскрыть свой секрет ей пришлось из-за шантажа</p> <div></div> - Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)

    По словам Никки, раскрыть свой секрет ей пришлось из-за шантажа

    Фото: instagram.com/nikkietutorials/

    Неизвестные писали блогеру с угрозами рассказать правду о прошлом блогера

    25-летняя бьюти-блогер NikkieTutorials, одна из самых популярных на Ютубе, сделала каминг-аут: девушка призналась, что является трансгендером. Никки де Ягер рассказала, что родилась мальчиком, но еще в 7-8 лет начала носить женскую одежду и ощущала, что находится в чужом тебе, а в подростковом возрасте твердо решила, что должна стать полноценной девушкой.

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    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Самая популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером (фото)
    Фото: instagram.com/nikkietutorials/

    Никки отметила, что раскрыть свой секрет ей пришлось из-за шантажа: неизвестные писали ей в соцсетях, грозя рассказать правду о прошлом блогера, чей канал насчитывает более 12,5 миллионов подписчиков.

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