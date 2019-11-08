Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
Эшли Грэм счастлива в браке с Джастином Эрвином уже девять лет
instagram / ashleygraham
Модель перестала скрывать пол своего ребенка
32-летняя Эшли Грэм готовится стать мамой. Брюнетка пришла на шоу Эллен Дедженерес, где телеведущая устроила ей блиц-опрос. Эшли должна была быстро отвечать на все вопросы.
Под конец такой беседы в молниеносном формате Эллен спросила, кого ждет модель. Привыкнув отвечать, не задумываясь, Эшли и раскрыла свой секрет.
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«Мальчика», – призналась она. Когда модель осознала, что произошло, она развеселилась. «Я буду мамой мальчика», – закричала Грэм и засмеялась.
Эшли Грэм счастлива в браке с Джастином Эрвином уже девять лет. Супруги только недавно поняли, что готовы стать родителями. О беременности модель рассказала летом