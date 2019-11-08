Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка



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Эшли Грэм счастлива в браке с Джастином Эрвином уже девять лет instagram / ashleygraham

Модель перестала скрывать пол своего ребенка

32-летняя Эшли Грэм готовится стать мамой. Брюнетка пришла на шоу Эллен Дедженерес, где телеведущая устроила ей блиц-опрос. Эшли должна была быстро отвечать на все вопросы.

Под конец такой беседы в молниеносном формате Эллен спросила, кого ждет модель. Привыкнув отвечать, не задумываясь, Эшли и раскрыла свой секрет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 7 Ноя 2019 в 9:34 PST

«Мальчика», – призналась она. Когда модель осознала, что произошло, она развеселилась. «Я буду мамой мальчика», – закричала Грэм и засмеялась.

Эшли Грэм счастлива в браке с Джастином Эрвином уже девять лет. Супруги только недавно поняли, что готовы стать родителями. О беременности модель рассказала летом