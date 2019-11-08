  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка

    • Розсилка
    <p>Эшли Грэм счастлива в браке с Джастином Эрвином уже девять лет</p> <p>instagram / ashleygraham</p> <div></div> - Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка

    Эшли Грэм счастлива в браке с Джастином Эрвином уже девять лет

    instagram / ashleygraham

    Модель перестала скрывать пол своего ребенка

    32-летняя Эшли Грэм готовится стать мамой. Брюнетка пришла на шоу Эллен Дедженерес, где телеведущая устроила ей блиц-опрос. Эшли должна была быстро отвечать на все вопросы.

    Под конец такой беседы в молниеносном формате Эллен спросила, кого ждет модель. Привыкнув отвечать, не задумываясь, Эшли и раскрыла свой секрет.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

     «Мальчика», – призналась она. Когда модель осознала, что произошло, она развеселилась. «Я буду мамой мальчика», – закричала Грэм и засмеялась.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
    Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка

    Эшли Грэм счастлива в браке с Джастином Эрвином уже девять лет. Супруги только недавно поняли, что готовы стать родителями. О беременности модель рассказала летом

     Читайте также: «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ