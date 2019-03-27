Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 1999 году «Матрица» братьев Вачовски произвела невероятное впечатление на профессиональных критиков и рядовых зрителей

Фильм активно обсуждали, а фанаты до сих пор строят теории относительно его сюжета. Когда-то Уилл Смит признался, что отверг роль Нео, так как сценарий показался ему слишком непонятным. Теперь стало известно, что сыграть главного персонажа мог не только он, но и звезда «Скорости» Сандра Буллок.

Продюсер «Матрицы» Лоренцо Ди Бонавентуре припомнил, как тяжело создателям было найти актёра на роль Нео. В интервью изданию The Wrap он рассказал, что до того, как предложить роль Киану Ривзу, он склонялся к кандидатуре Сандры Буллок — всё потому, что студии Warner Bros. нужна была популярная звезда. «Мы перебрали так много претендентов, которых сегодня я даже не вспомню. В какой-то момент мы отчаялись и обратились к Сандре Буллок, с которой до сих пор дружим после работы над фильмом "Разрушитель". Всё было довольно просто: мы отправили Сандре сценарий и обещали, что если он ей понравится, то мы изменим пол главного героя. Если бы она согласилась, мы бы действительно внесли изменения», — рассказал продюсер.

Однако в то время график актрисы не позволил ей принять участие в съёмках, да и сама она не была заинтересована в этом проекте. Примечательно, что в 2009 году Сандра рассказывала, как могла сыграть Тринити — возлюбленную Нео, что неудивительно, учитывая их совместную работу с Киану Ривзом в боевике «Скорость».

Джерело: popcornnews