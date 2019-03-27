Ремейк хоррора «Колдовство» нашёл режиссёра



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Компания Sony пытается сделать ремейк «Колдовства» с 2015 года

Зои Листер Джонс станет сценаристкой и режиссёром «Колдовства» для студий Blumhouse и Red Wagon Entertainment.

Продюсер оригинального фильма Дуг Вик займётся и ремейком — вместе с Люси Фишер. Ещё одним продюсером станет Джейсон Блум, он же частично профинансирует проект.

Картина Эндрю Флеминга вышла в 1996 году. По сюжету, три молодых ведьмочки, которых никто не переносит в собственной школе, в один прекрасный день вдруг интуитивно почувствовали, что вот-вот к ним присоединится четвёртая. И действительно: в классе появляется новенькая, теперь их четверо, как и сказано в заклинании, и они могут расквитаться со всеми обидчиками. Заклинания, змеи, крысы, пауки — колдовская четвёрка не даёт проходу половине города, и сами, судя по всему, получают от этого немалое удовольствие. Но игра зашла слишком далеко — они разбудили колдовские силы, которые теперь не в силах остановить, даже когда гибнут ни в чем не повинные люди.

В главных ролях снимались Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл, Рэйчел Тру и Скит Ульрих.

Джерело: Киноафиша