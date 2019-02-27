Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы



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Оливия Колман

Актриса, которой пришлось набрать вес для роли королевы в фильме «Фаворитка», сбросила почти 16 килограммов

Британская актриса Оливия Колман завоевала «Оскар» за роль королевы Анны в исторической драме «Фаворитка». Для того, чтобы выглядеть органично в образе отличавшейся пышными формами монархини, 45-летней артистке пришлось набрать лишний вес.

Однако на церемонии вручения кинопремии Колман появилась уже стройной и подтянутой. Как рассказал личный тренер актрисы, работавший и с другими звездами, например, Дженнифер Лоуренс, избавиться от набранных килограммов его подопечной помогли специальные тренировки.

По словам Далтона Вонга, речь идет о кардиозанятиях. Под его руководством Оливия сочетала три вида таких нагрузок: в умеренном темпе, при котором сердцебиение остается обычным, в ускоренном ритме, когда показатели пульса заметно повышаются, и спринтерские «забеги». Последний вид занятий предполагает двадцатисекундную работу мышц на самом пределе возможностей. Кроме того, актриса еженедельно упражнялась для поддержания хорошей осанки и гибкости.

В итоге после съемок «Фаворитки» Колман сбросила почти 16 килограммов. Как призналась актриса, после занятий с Вонгом она стала иначе относиться к физическим упражнениям и своему рациону, почувствовала себя увереннее.

«Далтон изменил мой взгляд на фитнес и питание. Он помог мне полностью изменить форму моего тела», – цитирует оскароносную актрису Harper’s Bazaar.