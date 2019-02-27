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    Здоровье

    Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы

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    Оливия Колман - Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы
    Оливия Колман

    Актриса, которой пришлось набрать вес для роли королевы в фильме «Фаворитка», сбросила почти 16 килограммов

    Британская актриса Оливия Колман завоевала «Оскар» за роль королевы Анны в исторической драме «Фаворитка». Для того, чтобы выглядеть органично в образе отличавшейся пышными формами монархини, 45-летней артистке пришлось набрать лишний вес.

    Однако на церемонии вручения кинопремии Колман появилась уже стройной и подтянутой. Как рассказал личный тренер актрисы, работавший и с другими звездами, например, Дженнифер Лоуренс, избавиться от набранных килограммов его подопечной помогли специальные тренировки.

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    Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы
    Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы
    Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы
    Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы
    Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы
    Тренер лауреатки «Оскара» раскрыл секрет похудения актрисы

    По словам Далтона Вонга, речь идет о кардиозанятиях. Под его руководством Оливия сочетала три вида таких нагрузок: в умеренном темпе, при котором сердцебиение остается обычным, в ускоренном ритме, когда показатели пульса заметно повышаются, и спринтерские «забеги». Последний вид занятий предполагает двадцатисекундную работу мышц на самом пределе возможностей. Кроме того, актриса еженедельно упражнялась для поддержания хорошей осанки и гибкости.

    В итоге после съемок «Фаворитки» Колман сбросила почти 16 килограммов. Как призналась актриса, после занятий с Вонгом она стала иначе относиться к физическим упражнениям и своему рациону, почувствовала себя увереннее.

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    «Далтон изменил мой взгляд на фитнес и питание. Он помог мне полностью изменить форму моего тела», – цитирует оскароносную актрису Harper’s Bazaar.

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