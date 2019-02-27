Миранду Керр заподозрили в третьей беременности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Миранда Керр SNCMedia.ru

В мае прошлого года Миранда Керр стала матерью во второй раз

Модель родила сына Харта от бизнесмена Эвана Шпигеля и взяла перерыв от модного подиума. С тех пор прошел почти год, и поклонники звезды заподозрили, что Керр беременна третьим ребенком. На такое предположение натолкнули фотографии в Instagram-аккаунте Миранды и снимки папарацци.

Пару дней назад модель поделилась с подписчиками фото, на которых она медитировала, сидя в спортивной одежде. На снимках поклонники увидели округлившийся живот и в комментариях задались вопросом, а не беременна ли звезда вновь?

Сама Миранда не прояснила ситуацию и не отреагировала ни на вопросы, ни на поздравления. Однажды она уже опровергла третью беременность – в ноябре 2018 года в интервью изданию Maire Claire. Тогда модель объяснила, что все подозрения возникают из-за лишнего веса, который она не торопится сбрасывать: «Нужно девять месяцев, чтобы выносить ребенка. Вполне логично, что может потребоваться столько же, если не больше, чтобы прийти в форму и хорошо выглядеть в купальнике. Или это может никогда не произойти».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miranda (@mirandakerr) 25 Фев 2019 в 9:22 PST

Стоит отметить, что в Instagram модели много снимков в одежде свободного покроя, поэтому неясно, действительно ли она не собирается худеть или пока не готова подтвердить радостную новость. Миранда не раз говорила, что не прочь стать мамой в третий раз, и случится ли это в ближайшее время, станет ясно позже.

Джерело: popcornnews