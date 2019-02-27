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    Шоу-биз

    Миранду Керр заподозрили в третьей беременности

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    Миранда Керр - Миранду Керр заподозрили в третьей беременности
    Миранда Керр
    SNCMedia.ru

    В мае прошлого года Миранда Керр стала матерью во второй раз

    Модель родила сына Харта от бизнесмена Эвана Шпигеля и взяла перерыв от модного подиума. С тех пор прошел почти год, и поклонники звезды заподозрили, что Керр беременна третьим ребенком. На такое предположение натолкнули фотографии в Instagram-аккаунте Миранды и снимки папарацци.

    Пару дней назад модель поделилась с подписчиками фото, на которых она медитировала, сидя в спортивной одежде. На снимках поклонники увидели округлившийся живот и в комментариях задались вопросом, а не беременна ли звезда вновь?

    Сама Миранда не прояснила ситуацию и не отреагировала ни на вопросы, ни на поздравления. Однажды она уже опровергла третью беременность – в ноябре 2018 года в интервью изданию Maire Claire. Тогда модель объяснила, что все подозрения возникают из-за лишнего веса, который она не торопится сбрасывать: «Нужно девять месяцев, чтобы выносить ребенка. Вполне логично, что может потребоваться столько же, если не больше, чтобы прийти в форму и хорошо выглядеть в купальнике. Или это может никогда не произойти».

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    Стоит отметить, что в Instagram модели много снимков в одежде свободного покроя, поэтому неясно, действительно ли она не собирается худеть или пока не готова подтвердить радостную новость. Миранда не раз говорила, что не прочь стать мамой в третий раз, и случится ли это в ближайшее время, станет ясно позже.

    Джерело: popcornnews

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