  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Не получившая «Оскар» Гленн Клоуз принесла извинения тем, кто делал ставки на ее победу

    • Розсилка
    Гленн Клоуз - Не получившая «Оскар» Гленн Клоуз принесла извинения тем, кто делал ставки на ее победу
    Гленн Клоуз

    Актриса четыре раза номинировалась на кинопремию в категории «Лучшая актриса» и три раза в категории «Лучшая роль второго плана»

    Гленн Клоуз, сыгравшая в драме «Жена», в букмекерских конторах числилась фавориткой — на актрису делалось больше всего ставок. Поклонники звезды были уверены, что после шести неудач на «Оскаре» цифра семь станет для нее счастливой и золотая статуэтка наконец достанется именно ей.

    Тем не менее удача снова отвернулась от Клоуз - золотая статуэтка досталась Оливии Колман за роль в «Фаворитке». На афтепати после церемонии Гленн пообщалась с журналистами по поводу своей «потери». Как оказалось, актриса вовсе не расстроилась.

    screenshot_52_02

     «На самом деле я чувствую себя превосходно, - заверила она. - Единственное, из-за кого я расстроилась, так это за тех людей, которые делали ставки на мою победу. Приношу всем, кто болел за меня в Джерси, извинения!» - добавила актриса.

    Отметим, что обошедшая Клоуз Колман в своей речи тепло отозвалась о коллеге по цеху: «Быть в этой номинации с такой экстраординарной женщиной, как Гленн Клоуз, большая честь. Вы мой кумир! Я даже представить себе такого не могла».

     Читайте также: Брэдли Купер флиртовал с Леди Гагой на вечеринке после церемонии «Оскар».


    Джерело: teleprogramma.pro

    актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ