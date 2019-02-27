Не получившая «Оскар» Гленн Клоуз принесла извинения тем, кто делал ставки на ее победу



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Гленн Клоуз

Актриса четыре раза номинировалась на кинопремию в категории «Лучшая актриса» и три раза в категории «Лучшая роль второго плана»

Гленн Клоуз, сыгравшая в драме «Жена», в букмекерских конторах числилась фавориткой — на актрису делалось больше всего ставок. Поклонники звезды были уверены, что после шести неудач на «Оскаре» цифра семь станет для нее счастливой и золотая статуэтка наконец достанется именно ей.

Тем не менее удача снова отвернулась от Клоуз - золотая статуэтка досталась Оливии Колман за роль в «Фаворитке». На афтепати после церемонии Гленн пообщалась с журналистами по поводу своей «потери». Как оказалось, актриса вовсе не расстроилась.

«На самом деле я чувствую себя превосходно, - заверила она. - Единственное, из-за кого я расстроилась, так это за тех людей, которые делали ставки на мою победу. Приношу всем, кто болел за меня в Джерси, извинения!» - добавила актриса.

Отметим, что обошедшая Клоуз Колман в своей речи тепло отозвалась о коллеге по цеху: «Быть в этой номинации с такой экстраординарной женщиной, как Гленн Клоуз, большая честь. Вы мой кумир! Я даже представить себе такого не могла».





Джерело: teleprogramma.pro