Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю



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Певица Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos/

Как отметила певица, всех девушек в коллективе всегда сравнивали между собой

Бывшая звезда группы «Виа Гра» Санта Димопулос в эфире шоу «Слава +» для YouTube-канала «Люкс FM» заявила, что самой успешной участницей музыкальной команды за все времена по праву следует признать Веру Брежневу. Она с этим давно смирилась и спокойно относится к популярности коллеги. По ее словам, девушек в коллективе всегда сравнивали.

«Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась».

Как отметила Санта Димопулос, она получила огромный опыт во время своего выступления в «ВИА Гре». В частности, познакомилась со многими известными людьми. При этом мужа Веры Брежневой продюсера Константина Меладзе она считает интровертом, но при этом настоящим гением.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»