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    Шоу-биз

    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю

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    Певица Санта Димопулос - Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Певица Санта Димопулос
    instagram.com/santadimopulos/

    Как отметила певица, всех девушек в коллективе всегда сравнивали между собой

    Бывшая звезда группы «Виа Гра» Санта Димопулос в эфире шоу «Слава +» для YouTube-канала «Люкс FM» заявила, что самой успешной участницей музыкальной команды за все времена по праву следует признать Веру Брежневу. Она с этим давно смирилась и спокойно относится к популярности коллеги. По ее словам, девушек в коллективе всегда сравнивали.

     «Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась».

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    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю
    Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы «Виа Гра» за всю ее историю

    Как отметила Санта Димопулос, она получила огромный опыт во время своего выступления в «ВИА Гре». В частности, познакомилась со многими известными людьми. При этом мужа Веры Брежневой продюсера Константина Меладзе она считает интровертом, но при этом настоящим гением.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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