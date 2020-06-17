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    Шоу-биз

    Седокова в сексуальном купальнике очаровала фанатов пышными формами

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    37-летняя певица Анна Седокова - Седокова в сексуальном купальнике очаровала фанатов пышными формами
    37-летняя певица Анна Седокова
    instagram.com/annasedokova

    Певица примерила яркий купальник с оборками

    37-летняя певица Анна Седокова устроила фотосессию в провокационном наряде. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» соскучилась по морю. В тоске по отпуску она вспомнила четверостишие поэта-битника из Одессы Евгения Соя (Ес Соя).

    Анна надела ярко-желтый купальник и сделала селфи в зеркало. Монокини с декольте и объемными оборками подчеркнуло достоинства фигуры звезды. Певица положила руку на бедро и кокетливо посмотрела в камеру.

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    instagram.com/annasedokova/

    Фанаты артистки не поскупились на комплименты. «Классный купальник!», «Какой шикарный купальник! Настоящий огонь-огонь!», «Какая красавица!», «Очень женственная!», «Худышка какая!», «Мечта, а не фигура!» - высказались фолловеры Седоковой.

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