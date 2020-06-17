Седокова в сексуальном купальнике очаровала фанатов пышными формами



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37-летняя певица Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Певица примерила яркий купальник с оборками

37-летняя певица Анна Седокова устроила фотосессию в провокационном наряде. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» соскучилась по морю. В тоске по отпуску она вспомнила четверостишие поэта-битника из Одессы Евгения Соя (Ес Соя).

Анна надела ярко-желтый купальник и сделала селфи в зеркало. Монокини с декольте и объемными оборками подчеркнуло достоинства фигуры звезды. Певица положила руку на бедро и кокетливо посмотрела в камеру.

instagram.com/annasedokova/

Фанаты артистки не поскупились на комплименты. «Классный купальник!», «Какой шикарный купальник! Настоящий огонь-огонь!», «Какая красавица!», «Очень женственная!», «Худышка какая!», «Мечта, а не фигура!» - высказались фолловеры Седоковой.