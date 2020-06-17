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    Шоу-биз

    Alyona Alyona впервые рассекретила свой вес

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    Популярная украинская рэперша alyona alyona - Alyona Alyona впервые рассекретила свой вес
    Популярная украинская рэперша alyona alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка хочет бросить себе вызов

    Популярная украинская рэперша alyona alyona снова ошеломила своих поклонников откровенным признанием. Так, певица впервые рассекретила свой вес. Реперша в сторис страницы в Instagram стала на весы и показала, что весит 127,4 кг.

    Вместе с тем Алена решительно заявила, что намерена сбросить 29 килограммов и объяснила, почему именно такой вес.

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    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Хочу бросить себе вызов. Мне вчера исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 килограммов. Чтобы следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня», - объяснила артистка.

    Вместе с тем alyona alyona поспешила успокоить фанатов, что «совсем стройной» она становиться не собирается, а придумала худеть, потому что «захотелось какой-то авантюры».

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