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    Жизнь

    Популярную российскую группу уличили в плагиате

    • Розсилка
    Российская группа Little Big&nbsp; - Популярную российскую группу уличили в плагиате
    Российская группа Little Big 
    instagram.com/littlebigband/

    Несколько песен рейв-коллектива невероятно созвучны с легендарными зарубежными хитами

    Скандалы с плагиатом время от времени сотрясают как зарубежный, так и отечественный шоу-бизнес. Например, под подозрение среди российских исполнителей попадали Филипп Киркоров, Егор Крид, Анатолий Цой. На сей раз в нечистоплотности снова обвинили группу Little Big.

    Точнее, обвинений никто никаких не выдвигал. Telegram-канал Двач разместил в своем аккаунте видеоразбор блогером трех мотивов из репертуара Little Big, в котором любой, даже не имеющий музыкального слуха пользователь, уловит созвучия.

    «Треки Little Big и кое-что странное», — произнесла девушка в кадре.

    И за этим вступлением последовали отрывки из песен Little Big, и их «первоисточники» — намеки на заимствования или плагиат слишком получились прозрачными.

    Так, композиция Uno, с которой российские музыканты планировали отправиться в этом году на Евровидение, оказалась невероятно созвучна с песней My Humps группы Black Eyed Peas 2003 года. С ней же перекликается и проигрыш в композиции Go Bananas питерских исполнителей. А еще мотивы Black Eyed Peas, только из хита ScreamShout 2013 года нашлись в песне I’m OK от Little Big.

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    Евровидение плагиат шоу-бизнес
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