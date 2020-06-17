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    Жизнь

    У американского рэпера отказали почки после лечения от коронавируса

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    Американский рэпер и продюсер Брэд Терренс Джордан - У американского рэпера отказали почки после лечения от коронавируса
    Американский рэпер и продюсер Брэд Терренс Джордан

    C момента заражения прошло два месяца, но организм артиста по-прежнему не восстановился до конца

    Американский рэпер и продюсер Брэд Терренс Джордан, более известный как Scarface, рассказал об отказавших почках после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает FOX 5 DC.

    Хип-хоп-артист начал чувствовать недомогание 7 марта, а уже к 15 марта был сильно болен. Страдающий астмой музыкант провел в больнице три недели и думал, что умрет.

    Он пояснил, что с момента заражения прошло два месяца, но его организм по-прежнему не восстановился до конца. «Сначала Covid-19 атаковал мои легкие, а затем почки. Теперь легкие в порядке, но почки так и не восстановились», — отметил Scarface. Он пояснил, что ему каждый день приходится проходить процедуру диализа.

    «Я все еще немного слаб. У меня все еще не до конца вернулись вкус и обоняние. Но я рад, что остался жив», — добавил рэпер.

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