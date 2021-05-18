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    Сегодня Украина выступит в первом полуфинале «Евровидения-2021». Где смотреть

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    Сегодня Украина выступит в первом полуфинале «Евровидения-2021». Где смотреть

    Украинцы представят свой номер в первом полуфинале под номером 15

    Сегодня группа «Go_A», которая представляет Украину на песенном конкурсе «Евровидение», выступит в первом полуфинале. Наших музыкантов видят минимум в пятерке лидеров. Из-за эпидемии в Роттердаме будет заполнена только пятая часть зрительских мест, фан-зоны со стоячими местами не будет вообще. Финал конкурса состоится в эту субботу.

    Для проведения конкурса в условиях пандемии организаторы придумали четыре варианта. В результате приняли второй сценарий. Так, он предполагает соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. Соответственно, ограниченное количество зрителей и членов национальных делегаций в зале.

    Зал будет заполнен всего лишь на одну пятую. Доступ к новым билетам получат только те, кто покупал их в прошлом году. Однако, чтобы попасть на конкурс, кроме билета, надо иметь еще и отрицательный результат теста на ковид. Его нужно будет сделать не ранее чем за сутки. А потом еще и пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней.

    Украинская електрофолк-группа, победившая в нацотборе, будет бороться за первое место в конкурсе с украиноязычной песней «ШУМ». Заметим, что на нацотборе коллектив победил с композицией «Соловей», впрочем, из-за отмены конкурса в 2020-м, участники должны были подготовить новый трек.

    Группа Go-A представит свой номер в первом полуфинале под номером 15. Кроме Украины, 18 мая в Роттердаме выступит Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

    Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, на сцене выступит 17 стран-участниц, в том числе Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

    В Украине полуфиналы на финал "Евровидения" будут транслировать каналы СТБ и UA: Перший. Начало трансляции по Киеву в 22:00.

    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
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    Сегодня Украина выступит в первом полуфинале «Евровидения-2021». Где смотреть