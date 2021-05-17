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    Вышел трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли

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    Вышел трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли

    Ранее в соцсетях раскритиковали выбор темнокожей актрисы на роль английской королевы

    Британский журнал Empire опубликовал трейлер нового мини-сериала «Анна Болейн» о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора (Марк Стэнли). Сериал состоит из трех эпизодов.

    В частности, в ролике показали конфликт Болейн с мужем из-за того, что она родила ему дочь, а не сына. «Мир узнает, что я невиновна», — говорит Болейн. Главную роль супруги короля сыграла темнокожая модель и актриса Джоди Тернер-Смит.

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    Вышел трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли
    Вышел трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли
    Вышел трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли
    Вышел трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли
    Вышел трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли

    В сериале покажут последние месяцы жизни Болейн перед казнью. Тогда она активно борется за гендерное равноправие в патриархальной Англии и пытается обеспечить будущее своей дочери.

    Производством исторической драмы занимались Fable Pictures совместно с Channel 5 и Sony Pictures Television. Помимо Стэнли и Тернер-Смит в сериале сыграли Паапа Эссьеду, Бэрри Уорд, Джамал Уэстман и Аманда Бертон. Режиссер картины — Линси Миллер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: знаменитости трейлер кино Сериал
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