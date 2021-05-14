Модель Playboy раскрыла темную сторону индустрии, из-за которой ненавидит свою внешность

Джози добилась успеха в сфере моды, однако предпочла уйти в Инстаграм, где ее бы не травили за внешность

Популярной 24-летней модели Джози Кансеко из Флориды, США, можно только позавидовать, ведь к своим годам она уже создала успешную карьеру в фешен-индустрии, прославившись как звезда Playboy. А в Инстаграме на нее подписано 1,2 млн человек, которые отзываются на каждое фото девушки восторгами и комплиментами. Однако не все так радужно в мире моды, как может показаться на первый взгляд.

В подкасте Call Her Daddy Джози призналась, что такая работа зачастую убивает в девушках все живое. Многие юные красавицы стремятся в Нью-Йорк, где для моделей открыты двери всех клубов, а любой каприз можно легко исполнить. Тем сильнее по ним ударяет тот факт, что они не подходят по параметрам и уступают более миниатюрным и худым конкуренткам.

Ты приходишь в агентство, и там тебя на пороге начинают обмерять. И если у тебя не те объемы, что им нужны, то ты просто пролетаешь. В Нью-Йорке все девочки такие крохотные, что я со своим атлетическим телосложением проигрываю по всем параметрам. Они пойдут на все, лишь бы остаться такими тощими

Такие конкуренция и давление вызывают у девушек сильные комплексы, которые потом не проходят годами. Джози ушла из мира моды в Инстаграм, где снимается как хочет и с кем хочет. И ее новые коллеги не пытаются навязать ей стандарты красоты, которые уже давно не актуальны. Однако это не помогает модели бороться с уже возникшими проблемами, пишет Daily Star.

«Я не помню, когда в последний раз я смотрела в зеркало и не ненавидела свое отражение. Ты сидишь в комнате и ждешь решения, а вокруг тебя — десятки таких же девушек. Половина из них не говорит по-английски, ты никого из них не знаешь, но они лучше тебя, худее тебя. Они получают место, а ты сравниваешь себя с ними и находишь миллион вещей в себе, которые тебе нужно исправить», - Джози Кансеко.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.