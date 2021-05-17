Появились первые кадры новой «Золушки» с темнокожим геем в главной роли

На экраны «классическая сказка для нового поколения» выйдет осенью 2021 года

О том, что известный своими эпатажными образами актер и ЛГБТ-активист Билли Портер снимется в новой экранизации «Золушки», стало известно еще в октябре 2019 года. Тогда же было объявлено, что темнокожий актер сыграет роль феи-крестной, которая, по его мнению, гендерно-нейтральная. И вот, наконец, появился первый кадр Билли Портера и его новое перевоплощение.

Главную роль в фильме киностудии Sony, права на который выкупил стриминговый сервис Amazon Prime, сыграет Камила Кабейо. На экраны «классическая сказка для нового поколения» выйдет осенью 2021 года.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.