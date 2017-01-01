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    Сегодня во Дворце «Украина» отметят День рождения легендарного украинского певца

    Масштабный концерт соберёт звёзд украинской эстрады
    Сегодня, 30 ноября, в столичном дворце «Украина» состоится Десятый юбилейный песенный фестиваль «Родына» имени легендарного певца Назария Яремчука. В его рамках выступят звёзды украинкой эстрады, сообщает «Главком». «В названии фестиваля «Родына» заложены его идея и смысл, потому что
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка
    Назарий Яремчук
    Назарий Яремчук

    Масштабный концерт соберёт звёзд украинской эстрады

    Сегодня, 30 ноября, в столичном дворце «Украина» состоится Десятый юбилейный песенный фестиваль «Родына» имени легендарного певца Назария Яремчука. В его рамках выступят звёзды украинкой эстрады, сообщает «Главком».

    «В названии фестиваля «Родына» заложены его идея и смысл, потому что именно семья во всей многозначности этого слова была основой творчества и жизни незабываемого Назария Яремчука и является знаковым понятием украинского общества, ведь собственно с крепкой семьи состоит Украины», - поясняют организаторы концерта.

    Целью фестиваля является популяризация современной национальной песенной культуры и передача эстафеты искусства Назария Яремчука его последователям для сохранения духовности в нашем обществе.

    Яремчук родился 30 ноября 1951 года в Черновицкой области. Он выступал с Владимиром Ивасюком и Василием Зинкевичем. Артист широко прославился благодаря шлягерам «Червона рута», «Стожары», «Водограй». За свои заслуги он был награждён Национальной премией Украины им. Тараса Шевченко.

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