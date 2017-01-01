Газманов дав концерт для будівельників Керченського мосту
- Сьогодні, 09:14
-
Розсилка
Олегу Газманову заборонено в'їзд до України через підтримку агресії Росії
Російський співак Олег Газманов виступив із концертом перед будівельниками мосту через Керченську протоку. Про це 29 листопада повідомляє прес-служба будівництва мосту.
«Артист піднявся на залізничну арку і з висоти 35 метрів – висота арочного прольоту над водою – побачив будівництво мосту з боку Краснодарського краю», – йдеться в повідомленні.
Пізніше Газманов дав концерт для будівельників Кримського мосту. За інформацією прес-служби, до будинку культури в місті Керч прийшло приблизно 1500 осіб, які перебувають на вахті.
Нагадаємо, у вересні Газманов заспівав пісню про Керченський міст на пісенному фестивалі «Нова хвиля» в Сочі. Тоді він заявив, що хоче полетіти в окупований Крим і подивитися на цей міст.
У серпні 2015 року СБУ заборонила Олегу Газманову в'їзд до України через підтримку агресії Росії.
Джерело: Крим.Реалії