Газманов дав концерт для будівельників Керченського мосту

Олегу Газманову заборонено в'їзд до України через підтримку агресії Росії

Російський співак Олег Газманов виступив із концертом перед будівельниками мосту через Керченську протоку. Про це 29 листопада повідомляє прес-служба будівництва мосту. «Артист піднявся на залізничну арку і з висоти 35 метрів – висота арочного прольоту над водою – побачив будівництво мосту з боку Краснодарського краю»,



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Олег Газманов робить «селфі» на будівництві мосту

Олегу Газманову заборонено в'їзд до України через підтримку агресії Росії

Російський співак Олег Газманов виступив із концертом перед будівельниками мосту через Керченську протоку. Про це 29 листопада повідомляє прес-служба будівництва мосту.

«Артист піднявся на залізничну арку і з висоти 35 метрів – висота арочного прольоту над водою – побачив будівництво мосту з боку Краснодарського краю», – йдеться в повідомленні.

Пізніше Газманов дав концерт для будівельників Кримського мосту. За інформацією прес-служби, до будинку культури в місті Керч прийшло приблизно 1500 осіб, які перебувають на вахті.

Нагадаємо, у вересні Газманов заспівав пісню про Керченський міст на пісенному фестивалі «Нова хвиля» в Сочі. Тоді він заявив, що хоче полетіти в окупований Крим і подивитися на цей міст.

У серпні 2015 року СБУ заборонила Олегу Газманову в'їзд до України через підтримку агресії Росії.

Джерело: Крим.Реалії