  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Газманов дав концерт для будівельників Керченського мосту

    Олегу Газманову заборонено в'їзд до України через підтримку агресії Росії
    Російський співак Олег Газманов виступив із концертом перед будівельниками мосту через Керченську протоку. Про це 29 листопада повідомляє прес-служба будівництва мосту. «Артист піднявся на залізничну арку і з висоти 35 метрів – висота арочного прольоту над водою – побачив будівництво мосту з боку Краснодарського краю»,
    • Сьогодні, 09:14
    • Розсилка
    <span>Олег Газманов робить &laquo;селфі&raquo; на будівництві мосту</span>
    Олег Газманов робить «селфі» на будівництві мосту

    Олегу Газманову заборонено в'їзд до України через підтримку агресії Росії

    Російський співак Олег Газманов виступив із концертом перед будівельниками мосту через Керченську протоку. Про це 29 листопада повідомляє прес-служба будівництва мосту.

    «Артист піднявся на залізничну арку і з висоти 35 метрів – висота арочного прольоту над водою – побачив будівництво мосту з боку Краснодарського краю», – йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Пізніше Газманов дав концерт для будівельників Кримського мосту. За інформацією прес-служби, до будинку культури в місті Керч прийшло приблизно 1500 осіб, які перебувають на вахті.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Газманов дав концерт для будівельників Керченського мосту
    Газманов дав концерт для будівельників Керченського мосту

    Нагадаємо, у вересні Газманов заспівав пісню про Керченський міст на пісенному фестивалі «Нова хвиля» в Сочі. Тоді він заявив, що хоче полетіти в окупований Крим і подивитися на цей міст.

    У серпні 2015 року СБУ заборонила Олегу Газманову в'їзд до України через підтримку агресії Росії.

    Джерело: Крим.Реалії

    Читайте також
    Крим Керченська переправа артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ