У Даши Астафьевой угнали Mercedes
- Вчора, 17:05
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Розсилка
Артистка попросила о помощи своих друзей и поклонников
Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками в социальной сети неприятной новостью – у неё угнали автомобиль, сообщает «Главком».
Инцидент произошёл на проспекте Бажана в Киеве. «У меня в 14:26 угнали автомобиль, Mercedes GLE 350 d АI 9119СО красного цвета. Угнали на проспекте Бажана под клиникой», - написала артистка.
Пользователи активно распространили это сообщение по сети.