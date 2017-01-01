  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    У Даши Астафьевой угнали Mercedes

    Артистка попросила о помощи своих друзей и поклонников
    Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками в социальной сети неприятной новостью – у неё угнали автомобиль, сообщает «Главком». Инцидент произошёл на проспекте Бажана в Киеве. «У меня в 14:26 угнали автомобиль, Mercedes GLE 350 d АI 9119СО красного цвета. Угнали на проспекте
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 17:05
    • Розсилка

    Артистка попросила о помощи своих друзей и поклонников

    Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками в социальной сети неприятной новостью – у неё угнали автомобиль, сообщает «Главком».

    Инцидент произошёл на проспекте Бажана в Киеве. «У меня в 14:26 угнали автомобиль, Mercedes GLE 350 d АI 9119СО красного цвета. Угнали на проспекте Бажана под клиникой», - написала артистка.

    Пользователи активно распространили это сообщение по сети.

    Читайте також
    Украинская музыка актриса модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ