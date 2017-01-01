У Даши Астафьевой угнали Mercedes

Артистка попросила о помощи своих друзей и поклонников

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками в социальной сети неприятной новостью – у неё угнали автомобиль, сообщает «Главком». Инцидент произошёл на проспекте Бажана в Киеве. «У меня в 14:26 угнали автомобиль, Mercedes GLE 350 d АI 9119СО красного цвета. Угнали на проспекте