Госкино запретило показ сериала «Сваты» в Украине

Сериал не будет показываться в нашей стране из-за актёра Добронравова

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны популярного сериала «Сваты». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, сообщает «Главком». Причиной запрета этого фильма в Украине

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Сериал не будет показываться в нашей стране из-за актёра Добронравова

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны популярного сериала «Сваты». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, сообщает «Главком».

Причиной запрета этого фильма в Украине стало участие в нём российского актёра Фёдора Добронравова, который был внесён Министерством культуры в чёрные списки. До этого СБУ запретила этому артист въезд в Украину на три года. Причиной того стало посещение актёром аннексированного Крыма.

Когда к артисту обратились с просьбой прокомментировать его запрет на въезд в нашу страну – он ответил: «Я не могу тратить свое время на комментирование глупых постановлений украинского правительства. Мне вполне хватает работы и без этого».

После того, как Добронравову запретили въезд в Украину – общественность начала горячие обсуждения того, стоит ли запрещать «Сватов» в нашей стране. В поддержку этого сериала выступили многие деятели искусств. Они апеллировали к тому, что нельзя запрещать успешный сериал, созданный тысячами кинематографистов, лишь потому что в нём сыграл один артист, нарушивший украинское законодательство.