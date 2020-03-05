Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела



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Звезда ответила на хейт из-за аномального пальца instagram.com/kyliejenner

Звезда рассказала, почему один из пальцев ее правой ноги намного меньше остальных

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер ответила на вопросы фанатов, разглядевших на ее сексуальных снимках очередной недостаток. Инстадива объяснила, что аномально короткая длина среднего пальца на ее ноге — следствие травмы. «Я сломала этот палец в школе. С этим ничего нельзя было поделать, поэтому мне пришлось ему позволить срастись так, как он захотел, — рассказала Дженнер.

По словам Кайли, дефект заметен лишь тогда, когда она встает на цыпочки. В расслабленном состоянии ступни молодой мамы выглядят как и у всех. Звезда с юмором отнеслась к тому, что ее крошечный палец вызвал бурную дискуссию в Сети. «Мои пальцы так знамениты! Возможно, мы должны дать им имена», — написала Кайли в Instagram. Младшая из клана Кардашьян поделилась снимком, на котором подписала каждый пальчик.

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