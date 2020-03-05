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    Шоу-биз

    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела

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    <p>Звезда ответила на хейт из-за аномального пальца</p> <p>instagram.com/kyliejenner</p> <div></div> - Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела

    Звезда ответила на хейт из-за аномального пальца

    instagram.com/kyliejenner

    Звезда рассказала, почему один из пальцев ее правой ноги намного меньше остальных

    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер ответила на вопросы фанатов, разглядевших на ее сексуальных снимках очередной недостаток. Инстадива объяснила, что аномально короткая длина среднего пальца на ее ноге — следствие травмы. «Я сломала этот палец в школе. С этим ничего нельзя было поделать, поэтому мне пришлось ему позволить срастись так, как он захотел, — рассказала Дженнер.

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    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер раскрыла секретный изъян своего тела

    По словам Кайли, дефект заметен лишь тогда, когда она встает на цыпочки. В расслабленном состоянии ступни молодой мамы выглядят как и у всех. Звезда с юмором отнеслась к тому, что ее крошечный палец вызвал бурную дискуссию в Сети. «Мои пальцы так знамениты! Возможно, мы должны дать им имена», — написала Кайли в Instagram. Младшая из клана Кардашьян поделилась снимком, на котором подписала каждый пальчик.

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