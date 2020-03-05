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    Фото

    Слава Каминская показала трогательные фото с мамой

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    Слава Каминская показала трогательные фото с мамой

    Сейчас наибольшей поддержкой в жизни Каминскойявляется мама Тамара Кузнецова, которая изображена вместе с артисткой на обложке известного украинского издания

    Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с семейной фотосессии, которые будут опубликованы в новом номере журнала Viva.

    Женщины позируют на полу, сидя на зеленом ковре. Мама нежно обнимает свою дочь. Слава изображена в черном атласном костюме, а Тамара – в коричневой блузе с коротким рукавом с перьями.

    Артистка сделала макияж с черными стрелками на веках и уложила длинные рыжие волосы в легкие локоны. Ее мама имеет аккуратную прическу и нежный макияж. Они обе счастливы и улыбаются.

    Слава призналась, что с мамой никогда не была столь близкой и открытой, как сейчас и добавила, что Тамара для нее является наибольшей поддержкой.

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    Слава Каминская показала трогательные фото с мамой
    Слава Каминская показала трогательные фото с мамой

    «Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за все: свое здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих детей. Так случилось с моей мамой, самостоятельно, закатив рукава, ставила на ноги двух дочерей. И таки поставила!» – написала в публикации певица.

    знаменитости певица Слава Каминская Instagram
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