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    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции

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    <p>За годы своей карьеры манекенщица с экзотической внешностью работала с такими брендами как Gillette Venus, Olay, Nike</p> <div></div> - Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции

    За годы своей карьеры манекенщица с экзотической внешностью работала с такими брендами как Gillette Venus, Olay, Nike

    В модельный бизнес Крисси пришла в начале 2000-х

    31-летняя Крисси Тейген – одна из тех моделей, кого чаще других привлекают для съемок в рекламе купальников. На ее женственной фигуре с аппетитными формами любая модель – от бикини до монокини – смотрелась сногсшибательно. Каков же был шок поклонников знаменитости, когда та призналась, что делала пластическую операцию на груди ради работы.

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    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции
    Сплющилась и сдулась: модель Крисси Тейген собирается увеличить грудь, но боится умереть во время операции

    На днях в интервью одному модному изданию Тейген призналась, что сделала маммопластику, когда ей было всего 20 лет. И все з ради карьеры модели.

    Крисси утверждает, что размер груди она не корректировала, а лишь подправила форму бюста и сделала его более упругим.

    «Моя грудь сплющилась и сдулась», - откровенно сказала знаменитость. Крисси отметила, что находится в растерянности и не знает, как ей быть дальше. Снова ложиться под нож хирурга Тейген не хочет, так как опасается умереть прямо на операционном столе, оставив детей сиротами. Поэтому она склоняется к тому, чтобы окончательно оставить карьеру фотомодели.

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    знаменитости модель
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