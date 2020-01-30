Певица Сиара ждет третьего ребенка
Певица воспитывает пятилетнего сына от отношений с рэпером Future
У пары уже есть общий ребенок
Знаменитая поп-звезда Сиара и ее супруг Расселл Уилсон ждут ребенка: об этом 34-летняя певица сообщила в своем Инстаграме, выложив фото с подписью «Номер три». У Расселла и Сиары есть один общий ребенок – двухлетняя дочь Сиенна Принцесс Уилсон. Также певица воспитывает пятилетнего сына от отношений с рэпером Future.
Ранее 33-летняя Сиара Хэррис восхитила поклонников, примеряв прозрачный наряд, повторяющий изгибы ее тела. Артистка надела прозрачный комбинезон телесного цвета, расшитый сверкающими стразами.
Сиара позировала, сидя на песке и согнув одну ногу в колене. Звезда показала свое стройное тело, длинные ноги и накачанные ягодицы в коротком видео, которым поделилась с поклонниками.