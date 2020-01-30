Певица Сиара ждет третьего ребенка



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Певица воспитывает пятилетнего сына от отношений с рэпером Future Фото: instagram.com/ciara/

У пары уже есть общий ребенок

Знаменитая поп-звезда Сиара и ее супруг Расселл Уилсон ждут ребенка: об этом 34-летняя певица сообщила в своем Инстаграме, выложив фото с подписью «Номер три». У Расселла и Сиары есть один общий ребенок – двухлетняя дочь Сиенна Принцесс Уилсон. Также певица воспитывает пятилетнего сына от отношений с рэпером Future.

Ранее 33-летняя Сиара Хэррис восхитила поклонников, примеряв прозрачный наряд, повторяющий изгибы ее тела. Артистка надела прозрачный комбинезон телесного цвета, расшитый сверкающими стразами.

Сиара позировала, сидя на песке и согнув одну ногу в колене. Звезда показала свое стройное тело, длинные ноги и накачанные ягодицы в коротком видео, которым поделилась с поклонниками.

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