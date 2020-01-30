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    Шоу-биз

    Певица Сиара ждет третьего ребенка

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    <p>Певица воспитывает пятилетнего сына от отношений с рэпером Future</p> <div></div> - Певица Сиара ждет третьего ребенка

    Певица воспитывает пятилетнего сына от отношений с рэпером Future

    Фото: instagram.com/ciara/

    У пары уже есть общий ребенок

    Знаменитая поп-звезда Сиара и ее супруг Расселл Уилсон ждут ребенка: об этом 34-летняя певица сообщила в своем Инстаграме, выложив фото с подписью «Номер три». У Расселла и Сиары есть один общий ребенок – двухлетняя дочь Сиенна Принцесс Уилсон. Также певица воспитывает пятилетнего сына от отношений с рэпером Future.

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    Ранее 33-летняя Сиара Хэррис восхитила поклонников, примеряв прозрачный наряд, повторяющий изгибы ее тела. Артистка надела прозрачный комбинезон телесного цвета, расшитый сверкающими стразами.

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    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Певица Сиара ждет третьего ребенка
    Фото: instagram.com/ciara/

    Сиара позировала, сидя на песке и согнув одну ногу в колене. Звезда показала свое стройное тело, длинные ноги и накачанные ягодицы в коротком видео, которым поделилась с поклонниками.

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