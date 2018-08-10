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    Шоу-биз

    Семейная идиллия: Тоня Матвиенко снялась в фотосессии вместе дочкой и супругом

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    Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и дочь Нина - Семейная идиллия: Тоня Матвиенко снялась в фотосессии вместе дочкой и супругом
    Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и дочь Нина

    Звездная семья украсила обложку популярного глянца

    Звездные супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко стали главными героями нового номера журнала Viva.

    Супруги впервые снялись в фотосессии для глянца со своей двухлетней дочкой Ниной.Также в фотосъемке приняли участие сыновья Арсена – 14-летний Влад и 7-летний Артем. 

    На своей странице в соцсети Тоня Матвиенко поделилась с фолловерами несколькими кадрами из фотосессии.

    Ну а в ответ на красивые фотографии, поклонники засыпали семью комплиментами.

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    Семейная идиллия: Тоня Матвиенко снялась в фотосессии вместе дочкой и супругом
    Семейная идиллия: Тоня Матвиенко снялась в фотосессии вместе дочкой и супругом

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