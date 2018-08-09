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    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж

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    Муралы Ивано-Франковска - Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Муралы Ивано-Франковска

    Открываем для вас впечатляющие муралы Ивано-Франковска, которые точно стоит увидеть

    Говорить о так называемых «франковских муралах» можно, ведь количество работ, которая циркулирует в интернете, дает основания говорить о серии, объединенной определенным подходом.

    Эта серия разительно отличается от подавляющего большинства киевских росписей. И отличается в лучшую сторону. Несмотря на неоднозначную оценку массовым зрителем, эти работы относятся к сфере искусства. Они представляют конкретные практики украинских и зарубежных художников направления пост-граффити и low-brow.

    Спецпроект «Навигатор по муралам» рассказывает о стенописи Ивано-Франковска, об авторах и значении рисунка.

    Например, на фасаде одной хрущевки появился рисунок австрийского каменного дома, который разрушили для строительства жилого дома. С одной стороны мурал создает атмосферное настроение и радует зрителей красотой, с другой - изображение разрушенной памятки архитектуры будто призрак из прошлого смотрит на людей и напоминает «раньше я тоже был здесь».

    А одним из самых известных в городе является мурал посвященный 19-летнему Роману Гурику, который был убит снайпером «Беркута» на Майдане. Для мурала выбрали дом, который расположен рядом с улицей, которая названа в честь самого героя. Общая площадь изображения - 150 кв. м. Создание мурала продолжалось семь дней.

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    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж
    Самые яркие муралы Ивано-Франковска. Фоторепортаж

    Также популярной является стена, на которой изображены учебно-познавательные сюжеты, которые призваны прививать у детей с раннего возраста любовь к родному городу, к природе, к книге, знаниям и мотивировать заниматься спортом.

    Джерело: mi100.info

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