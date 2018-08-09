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    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета

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    Cult Gaia - Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia

    Главную шляпу лета 2018-го года придумал француз Симон Порт Жакмю, а самую популярную сумку создала Жасмин Лариан, основательница бренда Cult Gaia

    Жасмин Лариан, основательница Cult Gaia, выпустила сумку, которая засветилась в миллионах инстаграм-аккаунтов. Вскоре после релиза модели Arc с ней уже ходили женщины в Париже, Милане, Нью-Йорке и Стокгольме.

    Чем особенно примечательна эта сумка: она приковывает внимание к образу, но не перетягивает его на себя. Arc невозможно перекинуть через плечо, ее нужно носить в руке. Cумка чем-то напоминает японские корзинки для пикника, впрочем, Лариан утверждает, что она черпает вдохновение вообще отовсюду.

    Дизайнер рассказала о причинах популярности модели: «Мы создали сумку, которая моментально стала узнаваемой. С ней в руках вы получаете столько комплиментов, сколько вам еще никогда не делали. Вас останавливают на улице и спрашивают про нее. Вы фотографируете сумку, выкладываете в социальные сети, и ее тут же начинают комментировать».

    Такая брендовая сумка-корзинка отлично дополнит практически любой летний образ! Ее можно носить со свободными шифоновыми платьями, стильными комбинезонами, длинными развевающимися юбками, платьями-рубашками, брюками, блузами и кроп-топами. Аксессуар отлично дополнит пляжный look, подойдет для рабочих будней и для неспешных вечерних прогулок.

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    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета
    Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета

    В модную сумку влезет все самое необходимое, да и зачем летом таскать с собой здоровенные баулы? Телефон, кошелек, ключи, помада и пудра без проблем поместятся в трендовом аксессуаре. Но придется следить за порядком в сумке – она слегка просвечивается, поэтому творческий беспорядок в ней вряд ли станет лучшим дополнением твоего образа.

    Джерело: vogue.ua

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