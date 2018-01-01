Семья Кардашьян-Дженнер снялась в рекламной кампании Calvin Klein

В съемке Вилли Вандерперра чувствуется дух приключений и семейного единства. Именно акцентируемое внимание на последнем, привлекло сестер к участию в проекте. Хлои надеется, что новая кампания в конечном итоге прольет свет на подлинную динамику семейства. «Связь, которую мы разделяем, заразительна, - говорит она. - Хотя мы и дразним друг друга, как обычные братья и сестры, мы всегда будем самыми преданными сторонниками друг друга. Я хочу, чтобы люди видели единство, верность и силу. Мы все вместе, и я думаю, что семья - это и есть американская мечта».

У всех сестер есть свои любимые вещи из коллекций. Например, Кайли обожает бюстгальтеры: «Они настолько удобны, я просто одержима ими». Кендалл также отдает предпочтение линии нижнего белья. Еще в 2016 году топ-модель впервые снялась для Calvin Klein Underwear вместе с Джастином Бибером.

Кардашьян-Дженнер стала четвертой семьей в серии кампаний Calvin Klein. С ноября прошлого года, для компании успели поработать Соланж Ноулз со своими музыкантами, A$AP Mob, Кайя и Пресли Гербер. Каждая кампания была снята в одной локации, где также использовались лоскутные одеяла Calvin Klein. Многомесячные рекламные ролики и звезды A-list - это новый стиль для бренда Calvin Klein, который ранее выпускал только две большие сезонные кампании.