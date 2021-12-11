Скандал із заступником глави МВС. Усе, що відомо на цей момент

Олександр Гогілашвілі до 2010 року жив у Росії, де працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних

Олександр Гогілашвілі до 2010 року жив у Росії, де працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних

Дружина Олександра Гогілашвілі працює секретаркою Зеленського

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Його обурило прохання показати документи. Інцидент трапився 10 грудня. Відповідне відео опублікував YouTube–канал «Остання Крапля».

Урядовець ображав правоохоронців та погрожував їм.

«Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…», – промовляє він на відео.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі. Як йдеться у повідомленні відомства, це сталося «у зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область».

Очільник МВС твердить, що «особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення».

«На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України», – цитує Дениса Монастирського пресслужба МВС.

Олександр Гогілашвілі до 2010 року жив у Росії, де працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних. У 2010 він переїхав до Києва, де дев'ять років працював з організаціями, які допомагають наркозалежним, зокрема в «Міжнародній антинаркотичній асоціації» (МАА). Про цю організацію йшлося у фільмі-розслідуванні «Суспільного» «Бити. Молитися. Тримати». Згідно з оприлюдненими даними, щодо МАА в судовому реєстрі є низка кримінальних проваджень. Вони стосуються методів, які застосовують в центрах мережі.

На сайті МВС також є інформація про те, що заступник міністра Олександр Гогілашвілі народився у 1973 році у Грузії. Проте освіту він завершив лише у 2019-20 роках: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Облік та оподаткування», а у 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Право».

А єдиним місцем роботи вказано «соціальний працівник міжнародної громадської організації «Центр Здорової Молоді» м. Київ, де він працював з жовтня 2018 по вересень 2019 року.

Як кандидат на посаду заступника міністра у своїй декларації Олександр Гогілашвілі вказав Марію Левченко як свою дружину. А президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким «він довіряє».

«Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників – Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю», – говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

На цій же пресконференції Володимир Зеленський заявляв, що «жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Жодного кума чи військового друга я не призначив».

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

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