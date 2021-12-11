Ани Лорак получила очередную награду в Кремле

Исполнительница получает такие статуэтки из года в год

Исполнительница получает такие статуэтки из года в год

Ранее певица разместила на своей странице в Инстаграм видео, на котором ее было не узнать

Ани Лорак, которая живет и работает в Москве, получила музыкальную премию «Золотой граммофон-2021». Мероприятие состоялось в Государственном Кремлевском дворце. К слову, последние годы певица регулярно получает такие награды с 2014 года.

Певица похвасталась фото с церемонии в своем Инстаграм: «Счастлива, что в ваших сердцах отозвалась эта драматическая история! «Золотой Граммофон» за песню «Наполовину» из альбома #ЯЖива. Спасибо авторам, которые так тонко передали мои чувства и вам, мои дорогие слушатели, за то, что голосовали», обратилась певица к своим поклонникам.

Напомним, что раньше мы писали о том, что Лорак разместила на своей странице в Инстаграм видеоанонс предстоящего концерта в Беларуси. Выглядела певица неважно: заметно сутулилась, наигранно улыбалась, угловато двигалась, а главное: ее лицо настолько изменилось, что артистку сложно было узнать. «Что с лицом, не понимаю!» «Значит, я не одна глаза протираю!» «Она стала отталкивать своей внешностью ровно настолько, насколько раньше притягивала!» – не скрывали разочарования поклонники.