Сериал «Локи» продлили на второй сезон
Объявление об этом появилось во вставке после титров финального эпизода
Сериал «Локи», основанный на линии одноименного персонажа комиксов Marvel, получит второй сезон. Об этом сообщает Variety.
Объявлении о том, что шоу продлено на новый сезон, показали после титров финального эпизода. «Локи вернется во втором сезоне», — говорится во вставке. Создатели сериала эту новость пока никак не комментировали.
Впервые о возможном втором сезоне «Локи» в феврале рассказал Deadline со ссылкой на источники. По данным Production Weekly, съемки могут начаться в январе 2022 года.
Season 2 pic.twitter.com/EkLvR02D7n— Mayank rathore (@Mayankr82490750) July 14, 2021
Премьера «Локи» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 9 июня 2021 года. Первый сезон состоит из шести эпизодов. Главную роль исполнил Том Хиддлстон.
Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.
«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.
Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.
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