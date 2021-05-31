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    В сети показали первый тизер перезапуска «Сплетницы»

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    В сети показали первый тизер перезапуска «Сплетницы»

    Сериал выйдет 8 июля 2021 года

    Сервис HBO Max представил первый тизер перезапуска сериала «Сплетница» (Gossip Girl). Действие ребута происходит спустя восемь лет после событий оригинального сериала — в центре сюжета будет новое поколение подростков с Верхнего Ист-Сайда. Сериал также сосредоточится на том, как за прошедшие годы изменились социальные сети и Нью-Йорк.

    Проектом занимаются авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Саваж. В перезапуске играют Тави Гевинсон, Томаса Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Линд, Эвана Мока, Саванну Смит и Зион Морено. Кристен Белл вернулась к озвучке в качестве голоса Сплетницы.

    Оригинальный сериал «Сплетница» основан на одноименной серии романов Сесили фон Зигесар. Шоу вышло в 2007 году и пользовалось большой популярностью. Последний шестой сезон показали в 2012 году.

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    Теги: кино Сериал
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    В сети показали первый тизер перезапуска «Сплетницы»