Сестру известной телеведущей похитили в Киеве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неизвестные в балаклавах схватили Риям Аль-Намри, набросили ей мешок на голову и увезли в черном мерседесе

В звездном семействе Аль-Намри переполох. Одну из сестер выкрали средь бела дня. Девушки все вместе вышли из дома и добирались в университет. Риям немного отстала от сестер, общаясь по телефону со своим парнем Алексеем. В этот момент за ней резко ударил по тормозам черный мерседес, оттуда выскочили двое высоких молодых людей и схватили девушку.

«Мы не успели понять, что произошло. Все было очень быстро и неожиданно, – делится главная героиня сериалити Нового канала Роза Аль-Намри. – Хорошо, что с нами была съемочная группа. Мы заскочили в телевизионный бус и погнались за похитителями».

«К сожалению, мы упустили машину с Риям, – говорит режиссер сериалити «7Я Розы» Сергей Жерехов. – Связались с полицией. Тут своими силами нам не справиться».

Сестры сразу же сообщили о происшествии отцу. Махмуд Аль-Намри всегда на страже семейного спокойствия и безопасности. Глава семейства поднял на уши всех.

«От меня еще никто не уходил», – пригрозил Махмуд Аль-Намри.

Кто выкрал Риям? Чем закончится шокирующая история, и почему ее жениха Лешу обнаружили с разбитым до крови лицом? Все это поклонники сериалити «7Я Розы» уже сегодня.