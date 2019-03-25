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    Шоу-биз

    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week

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    Юная дизайнер Ульяна Новожилова с мамой Инной Костырей (слева) и основательницей Детской недели моды - Натальей Коваленко - 12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    Юная дизайнер Ульяна Новожилова с мамой Инной Костырей (слева) и основательницей Детской недели моды - Натальей Коваленко

    В показе приняли участие дети украинских знаменитостей

    С 21-го по 24 марта в киевском конгрессно-выставочном центре «Парковый» состоялась вторая детская Неделя моды - Junior Fashion Week. Организатором модного мероприятия выступила Наталья Коваленко.

    Среди известных украинских дизайнеров и брендов детской одежды свою коллекцию Golf Cruise представила 12-летний дизайнер Ульяна Новожилова. На мероприятие она пришла вместе с родителями – проректором Киевского национального университета культуры Инной Костырей и бизнесменом Борисом Новожиловым.

    В показе участвовали дети певицы Оли Поляковой, руководителя «Академии А+» Иванны Никоновой, бизнесмена Александра Глимбовского, участники телешоу «Топ-модель по-украински» Виктория Маремуха и Дмитрий Сукач, актер Дмитрий Ступка, актриса сериала «Школа» Ирина Кудашова и телеведущая Людмила Харив.

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    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week
    12-летняя дочь проректора университета культуры представила коллекцию одежды на Junior Fashion Week

    По словам Ульяны Новожиловой, гольф – это не спорт, а стиль жизни, который выходит за пределы поля и объединяет различные культуры, способствует общению единомышленников и совместному проведению свободного времени для взрослых и детей, поэтому популяризация такого вида спорта среди детей очень важна.

    Сообщается, что коллекция весна-лето была создана в стиле «классический гольф» специально для гольф-турнира Diplomatic Golf for Good, который состоится в мае 2019 года при участии дипломатов со всего мира, публичных особ и бизнес-элиты страны.

     

    Джерело: Табло ID

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