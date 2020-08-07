Сестру Мэрайи Кэри в детстве насиловали сатанисты с разрешения матери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Женщина намерена призвать к ответу своих родных и уже подала иск в суд с требованием выплатить ей крупную компенсацию

Элисон Кэри сделала неожиданное признание — в десять лет она стала жертвой насилия, причем с полного согласия матери. Женщина участвовала в сатанинских ритуалах и позволяла последователям культа издеваться над своей старшей дочкой. Теперь сестра певицы намерена призвать родительницу к ответу.

50-летняя Мэрайя купается в славе и деньгах, в то время как ее сестра Элисон Кэри вынуждена жить в полной нищете. Долгое время женщина страдала от наркотической зависимости и даже зарабатывала проституцией. Впрочем, теперь скандальные выходки звездной родственницы вполне можно объяснить ее детскими травмами.

Элисон заявила, что в десять лет была изнасилована сатанистами по поручению собственной матери — Патрисии Хики. Якобы родительница проводила в доме страшные ритуалы, в которых участвовали не только взрослые, но и дети. Сестра Мэрайи уверяет: ей приходилось видеть, как растлевали несовершеннолетних.

Женщина намерена призвать к ответу своих родных и уже подала иск в суд с требованием выплатить ей крупную компенсацию. «В результате вышеизложенного истице был поставлен диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность и глубокая депрессия, из-за которых она злоупотребляла как легальными, так и запрещенными наркотиками в попытке подавить ужасные воспоминания, а также прошла обширную терапию», — говорится в документе.

Напомним, что психологические проблемы у Элисон стали проявляться еще в подростковом возрасте. В то время как Мэрайя делала первые творческие успехи, ее 15-летняя сестра родила ребенка и сбежала из дома. Жизнь вдали от семьи обернулась для нее сущим кошмаром: Кэри занялась проституцией и подцепила ВИЧ.

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