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    Шоу-биз

    «Полвека — с тобой». Единственный сын Софии Ротару трогательно поздравил маму с 73-летием

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    София Ротару с сыном - «Полвека — с тобой». Единственный сын Софии Ротару трогательно поздравил маму с 73-летием
    София Ротару с сыном

    Украинская исполнительница отмечает 7 августа день рождения

    Единственный сын певицы Софии Ротару — 49-летний Руслан Евдокименко — тепло и нежно поздравил свою маму с днем рождения. Отметим, что 7 августа известной украинской певице исполнилось 73 года. На фотографии Евдокименко запечатлен со своей мамой у берега моря. Они безумно счастливы вместе.

     «Полвека — с тобой! Полвека — люблю! С Днем рождения, мама», - написал Руслан Евдокименко.

    rus_evdokimenko_117084167_2355398931420970_6881383607070364870_n
    instagram.com/rus_evdokimenko/

    «Невероятно трогательно», «Любимую Софию Михайловну поздравляем с днем рождения», «Вашу мамочку поздравляем с днем рождения! Пусть она и дальше поет всем нам на радость», — отметили в комментариях пользователи.

    Напомним, что сына София Ротару родила в 1970 году от народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. Он ушел из жизни в 2002 году. Добавим, что сын звезды — известный в определенных кругах музыкальный продюсер и предприниматель. У Софии Ротару есть внук и внучка. Кстати, девочку назвала в честь ее. В этом году Софии Евдокименко исполнилось 19 лет.

      

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