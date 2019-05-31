Шарлиз Терон призналась, что чуть не отказалась от оскароносной роли



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Шарлиз Терон

Из года в год Шарлиз Терон попадает в списки самых трудолюбивых и самоотверженных актеров — во многом благодаря сложному образу Эйлин Уорнос в фильме «Монстр»

Благодаря этой ленте звезда получила золотую статуэтку премии «Оскар». В интервью изданию Marie Claire Australia актриса призналась, что этого могло не случиться, ведь она почти отказалась от значимой роли.

Шарлиз Терон брилась налысо ради «Безумного Макса», набирала вес ради «Талли», упорно тренировалась ради «Взрывной блондинки», но до сих пор не смогла превзойти свой образ в «Монстре». Оказалось, она могла так и не стать частью этого проекта, поскольку на тот момент страдала от неуверенности в себе. «Поначалу я не думала, что справлюсь. Я была из тех людей, что ходят на прослушивание за прослушиванием, но не получают роли», — призналась актриса.

Когда речь зашла о том, что ей придется поправиться на 18 килограммов, сбрить брови и сыграть серийную убийцу, то лишь режиссер Пэтти Дженкинс сумела убедить ее поверить в себя. «Эта женщина сидела передо мной и говорила, что только я одна справлюсь с этой ролью. Не у всех женщин была такая возможность, как у меня. Когда ты работаешь с людьми, которые так сильно в тебя верят, ты сделаешь абсолютно все», — рассказала Терон.

И у нее получилось. Критики по достоинству оценили ее актерскую игру и наградили Шарлиз «Оскаром» за главную женскую роль. Звезда надолго сохранила теплые чувства к Дженкинс и не раз заявляла о желании поработать с ней над другими проектами.

Джерело: popcornnews