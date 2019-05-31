Мадонна показала, как ее младшая дочь дефилирует на каблуках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадонна

60-летняя Мадонна — счастливая мама шестерых детей

Приемные дети не перестают радовать Мадонну своими талантами, в том числе и самые младшие. К примеру, семилетняя дочь певицы Эстер уже может составить конкуренцию профессиональным моделям.

Исполнительница хита «Frozen» взяла малышку на одну из своих репетиций, где та стала звездой вечера. После завершения рабочего дня девочка устроила небольшое шоу для мамы и ее команды. Эстер надела парик в стиле 60-х, ботильоны на шпильке и продефилировала туда-обратно как топ-модель под под живой аккомпанемент танцоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 30 Май 2019 в 8:01 PDT

Поклонники пришли в восторг от маленькой дивы. В комментариях они оставили девочке множество комплиментов, отметив, что у Мадонна подрастает ее мини-копия. А итальянский модельер Франческо Сконьямильо вовсе заявил, что Эстер должна выйти на подиум на показе его новой коллекции.

«Какая харизматичная!», «Это можно бесконечно пересматривать», «Грация и шик с малых лет», «Мини Мадонна», — написали фолловеры.

Старшая дочь певицы Лурдес уже преуспела в мире моды. Она принимала участие в показе на Неделе моды, снималась для рекламной кампании Miu Miu и недавно стала лицом коллаборации Supreme x Jean Paul Gaultier.

Мадонна дважды была замужем — за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. У певицы четверо детей. Первенцем стала Лурдес. Она появилась на свет в 1996 году. Отец девочки — кубинский спортсмен Карлос Леона. Гаю Ричи поп-королева подарила сына Рокко в 2000-м году. Затем они с режиссером усыновили Дэвида из Малави. Четвертым ребенком певицы стала девочка Мерси, которую Мадонна удочерила в 2009. Позже певица также удочерила двух близняшек Стеллу и Эстер.

Джерело: graziamagazine.ru