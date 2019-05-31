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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде

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    Моника Беллуччи - Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи

    На вечеринке появилась датская модель Кэролайн Коринф в закрытом черном платье с двумя пикантными разрезами

    На днях в Мадриде состоялась ежегодная благотворительная вечеринка журнала Elle, на которую было приглашено много звезд. Основное внимание прессы на красной дорожке было приковано к 54-летней Монике Беллуччи, которая пришла на светское мероприятие в компании молодого бойфренда, 36-летнего Николаса Лефевра.

    Для выхода в свет Моника выбрала яркое платье с глубоким декольте и флористическим принтом от бренда Dolce & Gabbana, а Николас пришел на вечеринку в классическом черном костюме и белой рубашке.

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    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде
    Моника Беллуччи привела молодого любовника на гала-вечер в Мадриде

    И если Моника пришла на благотворительный вечер в компании возлюбленного, то 25-летняя Джорджина Родригес появилась на мероприятии в гордом одиночестве. 34-летний Криштиану Роналду в очередной раз не смог составить компанию своей избраннице, однако и без него она довольно уверенно держалась перед объективами репортеров. На вечеринке она появилась в атласном вечернем платье шоколадного цвета с глубоким декольте и разрезом на ноге. Образ Джорджины дополняли золотистые босоножки.

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