  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера

    • Розсилка
    <p>44-летняя Шарлиз Терон призналась, что в начале карьеры столкнулась с сексуальными домогательствами</p> <div></div> - Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера

    44-летняя Шарлиз Терон призналась, что в начале карьеры столкнулась с сексуальными домогательствами

    По словам звезды, она до сих пор жалеет, что не смогла дать отпор обидчику.

    Обладательница премии «Оскар», 44-летняя Шарлиз Терон никогда не скрывала, что росла в тяжелых условиях — ее отец часто издевался над девочкой и ее матерью, Гердой Алетт.

    Уехав из родного дома, будущая звезда Голливуда столкнулась с неподобающим поведением потенциальных работодателей. В качестве печального примера она рассказала о самых первых кинопробах.

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера
    Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах режиссера

    «Режиссер фильма вел себя очень некрасиво и откровенно меня домогался. Я была еще очень юна и не знала, как реагировать в подобных ситуациях. Он сидел и наслаждался своей властью, а я будто впала в ступор. Ужасное чувство», — поделилась она.

    Терон заявила, что до сих пор не может простить себе слабость. «Да, я все еще злюсь, что тогда не смогла за себя постоять. Мне казалось, что так все устроено в Голливуде, и я просто оставила этот опыт в своем сердце. Только потом я осознала, что нужно всегда себя защищать от таких агрессоров. Но то первое прослушивание я помню до сих пор», – цитирует слова актрисы Daily Mail.

     

    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ