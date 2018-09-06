Шесть стильных луков, розы и поцелуи: Олег Винник презентовал lyric-видео на песню «Ты в курсе»
-
Розсилка
Украинский певец решил не перегружать новую песню эффектными кадрами и сложной сюжетной линией
В новом лирик-видео на зажигательную композицию «Ты в курсе» появится только он сам и его новый трек.
«Ты в курсе» - живая, мелодичная песня, которую очень хорошо воспринимают люди на концертах в моем стадионном туре с одноименным названием. Легкая, танцевальная. Поэтому мы решили, что и видео на этот трек должно быть лайтовым», - так прокомментировал новое видео артист.
Стоит отметить, что не смотря на заявленную простоту клипа, Винник появляется в 6-ти разных луках от популярных европейских брендов. Прототипами образов стали известные мировые звезды. Какие именно? – создатели клипа предлагают зрителям определить самостоятельно.
Напомним, трек «Ты в курсе» стал заглавным в масштабном всеукраинском туре певца, который стартовал в мае и завершится грандиозным концертом в столичном Дворце спорта 7 ноября.