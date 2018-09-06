Шесть стильных луков, розы и поцелуи: Олег Винник презентовал lyric-видео на песню «Ты в курсе»



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Украинский певец решил не перегружать новую песню эффектными кадрами и сложной сюжетной линией

В новом лирик-видео на зажигательную композицию «Ты в курсе» появится только он сам и его новый трек.

«Ты в курсе» - живая, мелодичная песня, которую очень хорошо воспринимают люди на концертах в моем стадионном туре с одноименным названием. Легкая, танцевальная. Поэтому мы решили, что и видео на этот трек должно быть лайтовым», - так прокомментировал новое видео артист.