Геть з України! В Киеве стартовала компания против Ирины Билык



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Ирина Билык

Ситилайты с изображением Народной артистки Украины Ирины Билык обклеили наклейками с надписью «Геть з України»

Активисты из общественной организации «Добровольчий рух ОУН» начали новую волну компании простив Народной артистки Украины Ирины Билык.

За последние несколько дней ситилайты с изображением певицы и с рекламой последнего сингла «Не ховай очей» были обклеены наклейками «Коллаборант» и призывают выгнать артистку с Украины.

Стоит отметить, что Ирина Билык, в отличии от Софии Ротару, Ани Лорак, Светланы Лободы, Макса Барского, Виталия Козловского, Таисии Повалий, Ивана Дорна, Потапа и Насти, Алекссева, группы «Время и Стекло» и других украинских артистов, не выступала в Крыму и России. Но артистка таки приезжала на оккупированную территорию и в Москву.

Активисты уверяют, что Билык в 2015 году, наплевав на украинское законодательство, посетила оккупированный Крым, через территорию России. Тогда Ирина Билык уверяла, что хотела встретить супруга, который проживает в России, и ездила на свадьбу к подруге. Второй причиной активисты назвали присутствие Билык на юбилее Филиппа Киркорова в Кремле.

Напомним, что в начале этого года Ирина Билык провела всеукраинский тур «Без грима». Стоит отметить, что в некоторых городах Украины концерты Билык пытались сорвать.

Активисты поставили певице ультиматум, требуя от нее публично признать Россию страной-агрессором, а Крым и Донбасс – Украиной. После долгих переговоров с активистами, продюсер Билык собрал пресс-конференцию на которой подтвердил, что Билык действительно была в Крыму и от имени артистки признал Россию агрессором.