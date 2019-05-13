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    Жизнь

    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале

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    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале

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    На прошлой неделе в сети появилась четвертая серия финального сезона «Игры престолов», главным драматическим событием которой стала смерть Миссандеи. Этого персонажа в телесаге сыграла 30-летняя Натали Эммануэль - с ней журналисты американского Elle побеседовали через несколько дней после выхода серии.

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    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале
    Сыгравшая Миссандею в «Игре престолов» актриса рассказала о расизме в сериале

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    О судьбе Миссандеи

    Я летела из Нью-Йорка и открыла сценарии к нескольким сериям. Я начала читать и проплакала весь путь от Нью-Йорка до Лондона. Когда я дошла до момента смерти своего персонажа, подумала: "О, да ладно!". Однако мне было приятно, что мою героиню вывели именно таким образом. Это действительно исторический момент.  Я каждый раз ждала, когда Миссандею убьют. Читая финал каждого сезона, я удивлялась тому, что она снова выжила», - рассказала Эммануэль.

    О расизме в сериале

    «Да, реальность такова, что мы с Джейкобом были единственными цветными персонажами в сериале на протяжении нескольких лет. В сценарии прописано, что остальные смотрят на нас странно, потому что до этого никогда не встречали таких людей, как мы. Это было осознанное решение, которое мы обсудили и приняли с Джейкобом. По факту в сериале мы действительно цветные люди, которые приходят в царство белокожих», - рассказала Эммануэль.

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