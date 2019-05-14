Зрители обнаружили очередной ляп в «Игре престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / hbo

После громкой истории с картонным стаканчиком от Starbucks, продюсеры не доглядели за очередными оплошностями при финальном монтаже пятой серии

Финальный сезон «Игры престолов» вызвал бурю обсуждений среди фанатов сериала. Киноляп с одноразовым стаканчиком из Starbucks, который оказался рядом с Дейенерис во время пира в Винтерфелле, обсудили зрители по всему миру. Создателям сериала пришлось «вычистить» оплошность, однако, в отснятом материале нашлись и еще ошибки.

В 5 серии 8 сезона Мать Драконов напала на Королевскую Гавань. Серсея Ланнистер не смогла выдержать осаду, и ее брат Джейме Ланнистер предлагает бежать. Королеве не удается выбраться из замка, и она умирает под завалами в объятиях брата, сообщает TMZ

Именно в этот трагический момент зрители обнаружили очередной ляп. Джейме отрубили правую руку в 3 сезоне «Игры престолов», после чего он вынужден был носить протез. Однако, Ланнистер смог обнять Серсею обеими здоровыми руками.