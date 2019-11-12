Сильвестр Сталлоне вывел в свет своих самых соблазнительных женщин



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В числе первых зрителей ленты о выдающемся кутюрье Ральфе Лоране был замечен 73-летний актер

В Беверли-Хиллз состоялась премьера документального фильма HBO «Very Ralph»

На красной дорожке светского мероприятия 73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне появился под руку с 21-летней дочерью Систин и 51-летней женой Дженнифер Флавин.

Наследница актера подчеркнула изящную фигуру лаконичным платьем из сияющей ткани насыщенно-зеленого цвета, сопроводив его жемчужными босоножками и клатчем в тон – очевидно, взяв пример с матери. Кстати, Систин – модель и начинающая актриса. В этом году вышел фильм «Синяя бездна 2», в котором она исполнила одну из главных ролей. На премьере девушка буквально блистала в платье из пайеток.

Сильвестр и Дженнифер женаты уже 22 года. Супруги воспитывают трех дочерей: Систин, Софию и Скарлет. У актера также есть дети от предыдущих браков – дочь Сейдж и сын Серджио.