Maruv завела сеть горячими фото в полупрозрачных нарядах
В комментариях Maruv просто засыпали разнообразными комплиментами
Украинская певица Maruv опубликовала в сети порцию фото со схемок нового клипа To Be Mine.
«To Be Mine episode 1», - пишет Maruv, отметив в посту всех причастных к съемкам сего шедевра.
На фото она позирует и в латексе и в полупрозрачном наряде - на пляже, в воде, и факелами, на роллс-ройсе и в студии.
Многим поклонникам понравилось фото в воде, с которой девушки в прозрачных нарядах выходят в разноцветных фатах и со свечами.
Клип снимался на Троещине, Киев. Преимущественно все сцены на природе - на пляже, снимались именно там. Новая работа Maruv более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.
Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года.