Maruv завела сеть горячими фото в полупрозрачных нарядах

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instagram.com/maruvofficial

В комментариях Maruv просто засыпали разнообразными комплиментами

Украинская певица Maruv опубликовала в сети порцию фото со схемок нового клипа To Be Mine.

«To Be Mine episode 1», - пишет Maruv, отметив в посту всех причастных к съемкам сего шедевра.

На фото она позирует и в латексе и в полупрозрачном наряде - на пляже, в воде, и факелами, на роллс-ройсе и в студии.

Многим поклонникам понравилось фото в воде, с которой девушки в прозрачных нарядах выходят в разноцветных фатах и со свечами.

Клип снимался на Троещине, Киев. Преимущественно все сцены на природе - на пляже, снимались именно там. Новая работа Maruv более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.

Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года.