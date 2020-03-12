Слава из «НеАнгелов» ошарашила кадрами на операционном столе



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Слава Каминская

В ролике врач вводит девушку в наркоз и она засыпает

Поклонников Слави видео несколько напугало - на нем артистка запечатлена на операционном столе.

В подписи к видео Каминская в шутку отметила, что наконец-то в сети появится подтверждение ее пластических операций, а также поделилась своими впечатлениями от общего наркоза.

«Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе. Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео не смотреть. Наркоз –– дело тонкое ))) и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное, если конечно вы уверены в своем анестезиологе. Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, «быть, а не казаться». Уснула быстро, проснулась с вопросом «Почему у меня не получается смеяться ? Вот что у человека в голове? Хихоньки да хахоньки», - написала звезда.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 11 Бер 2020 р. о 11:07 PDT

На этом певица не остановилась и решила провести среди подписчиков опрос: что же ей делали в операционной. При этом Слава выдала несколько забавных вариантов на выбор:

«Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже все поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже:

1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние ребра, чтобы быть худее Вики. И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант. Отнеситесь к выбору серьезно, наркоз –– это не шутки!» - пишет артистка.

Пользователи сети оценили чувство юмора артистки и принялись делиться своими предположениями, что же ей делали в клинике.