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    Ким Кардашьян учит двухлетнюю дочь ходить на каблуках (видео)

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    Ким Кардашьян с дочерью Чикаго - Ким Кардашьян учит двухлетнюю дочь ходить на каблуках (видео)
    Ким Кардашьян с дочерью Чикаго

    Девочка призналась, что обожает мамины туфли

    Американская инстадива Ким Кардашьян учит свою двухлетнюю дочь Чикаго, которую родила суррогатная мать, ходить на каблуках, чтобы наследница следовала самым актуальным трендам. Забавным видеороликом с Чи — так девочку ласково называют поклонники, которых у нее уже несколько десятков тысяч — поделилась ее мама в Сторис.

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    Публикация от Chicago WestFp (@__chicago.west)

    Девочка, с ног до головы одетая в розовое, пыталась ходить на маминых высоких каблуках. Чикаго призналась, что обожает мамины туфли, потому что они — ее любимого цвета. «Мне нравится розовый. Не голубой», — уверенно заявила малышка.

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    Ким Кардашьян учит двухлетнюю дочь ходить на каблуках (видео)
    Ким Кардашьян учит двухлетнюю дочь ходить на каблуках (видео)
    Ким Кардашьян учит двухлетнюю дочь ходить на каблуках (видео)
    Ким Кардашьян учит двухлетнюю дочь ходить на каблуках (видео)

    Ким, как и многие интернет-пользователи, не смогла сдержать своего умиления. «Ты такая красивая. Только посмотри на себя! Я очень тебя люблю», — сказала звезда реалити-шоу крохе.

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